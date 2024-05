Andorra dona suport a l'admissió de Palestina com a nou membre de l'ONU

Andorra va expressar el seu suport a l'admissió de Palestina com a nou membre de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), així com l'alto el foc immediat de les hostilitats i el respecte del dret internacional humanitari. Aquestes declaracions les va fer ahir l'ambaixadora del Principat, Elisenda Vives, durant la sessió plenària de l'Assemblea General de l'ONU. Vives va manifestar que s'ha de donar resposta a les aspiracions de Palestina, ja que compleixen amb els criteris que estableix la Carta de les Nacions Unides.

Per El Periòdic

