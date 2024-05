La polèmica de les places de batxillerat del Sant Ermengol tampoc troba resposta al Consell General

L'afer de la problemàtica pels alumnes de batxillerat que no s'han pogut inscriure la seva plaça al col·legi Sant Ermengol continua en un punt mort. I és que malgrat la urgència del grup parlamentari de Concòrdia per sol·licitar al titular de la cartera d'Educació, Ladislau Baró, una solució envers aquesta qüestió, el ministre només ha pogut afirmar que es troben en constant contacte amb la consellera de l'Ambaixada Espanyola i la direcció del Sant Ermengol, així com amb els centres educatius Maria Janer i Sagrada Familia: "Estem fent esforços conjunts per donar una resposta a les disfuncions del procés d'inscripció i admissió", el qual ha apuntalat que encara no ha conclòs, tot sota l'objectiu de "fomentar la riquesa de la pluralitat de l'educació d'Andorra".

Unes disfuncions que per a Baró sí que responen a un factor clau, possiblement el més directe envers la casuística per al ministre: el creixement demogràfic que actualment impera al país, derivat de les xifres d'immigració que han tingut un impacte molt elevat en l'àmbit escolar. "Hi ha un context d'una forta pressió demogràfica en els sistemes educatius en relació amb els nivells educatius referits a finals de secundària i principis de batxillerat", ha indicat, recalcant que aquesta disfunció puntual deixa al descobert una problemàtica més important "de certa divergència entre les ofertes de places educatives i la demanda que pot haver-hi".

Qüestionat per la consellera general de Concòrdia, Maria Àngels Aché, sobre si el model socioeconòmic actual està preparat per garantir el model actual educatiu sense que es vegi afectat la qualitat, Baró ha incidit en el fet que el problema "són els efectius que pot assumir el sistema educatiu", recordant que les competències del ministeri que encapçala són "competencialment" limitades al que li pertoca. "Estem implicats amb tots els agents i vull deixar clar aquest missatge de tranquil·litat. El Govern intenta integrar les variables a mitjà i llarg termini de planificació escolar", ha apuntalat. En línia amb aquesta declaració, el ministre ha posat sobre la taula la necessitat de comptar amb una planificació més a curt termini, amb l'objectiu de poder anticipar-se una mica abans per evitar disfuncions com aquestes: "Cal fer un esforç de planificació d'espais escolars, de professionals, de places educatives i de recursos econòmics".

Aché també ha posat el punt en la Llei qualificada d'educació, la qual recull el dret que els pares o tutors dels alumnes puguin comptar amb una plena llibertat per escollir qualsevol sistema educatiu recollit a Andorra. Segons Baró, i recollint tot l'esmentat en anteriors intervencions, la manera de fer efectiu aquest dret és "col·laborant i implicant-nos, no només amb la mirada posada en el sistema andorrà, sinó en el conjunt de sistemes", emfatitzant que la voluntat sempre és "consolidar i potenciar la riquesa educativa del país". A més, sobre la possibilitat d'obrir una línia de batxillerat al Maria Janer, el titular de la cartera d'Educació ha apuntat que no és una opció que es contempla actualment, mentre que sí que es troba sobre la taula l'opció que es pugui donar al Sant Ermengol o al Maria Moliner.

El conseller general Pere Baró també s'ha interessat a saber per la possibilitat d'admissió dels alumnes a les escoles públiques andorranes, una opció per la qual el ministre Baró ha cridat de nou a la calma: "Hem d'avançar gradualment", ha afirmat, esmentat que la problemàtica ja es pot solucionar amb aquesta primera fase de col·laboració entre els agents implicats. En cas que no fos així, es contemplaria l'obertura d'unitats als centres esmentats anteriorment: "Si això no funcionés, el Govern intentarà garantir l'accés a l'escolarització de tots els nens que viuen a Andorra".

Finalment, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha qüestionat el sistema d'elecció per nota a l'hora de donar accés a les places de batxillerat a uns alumnes i no a uns altres. Per a Baró, la idea "és mantenir aquest sistema", ja que no es tracta de modificar els criteris d'admissió, sinó "d'augmentar les places educatives dins del propi centre". Així i tot, ha finalitzat la seva intervenció assegurant que "hi ha d'haver una llibertat dels centres per fixar uns criteris o uns altres, sempre que siguin objectius i basats en aspectes vinculats al mèrit acadèmic".