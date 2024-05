La candidatura d’Andorra 2029 dona passes de gegant

La candidatura Andorra 2029 prem l’accelerador per acostar-se al seu somni. El compte enrere s’ha activat quan només queda un mes per a la votació per part del consell de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) de la seu que organitzarà els mundials d’esquí alpí l’any 2029. Tres són els aspirants per aconseguir l’organització de l’esdeveniment. El Principat i Narvik (Noruega) repeteixen com a candidats per segona vegada. Val Gardena (Itàlia), seu clàssica de la Copa del Món, es presenta per primer cop, tot i que, a diferència dels seus dos competidors, va organitzar uns mundials anteriorment, l’any 1970.

Al llarg d’aquest mes, es reforçarà el pla de difusió i promoció de la proposta andorrana, així com s’intensificaran els contactes institucionals per donar a conèixer el projecte als països amb vot a la federació internacional. El secretari general de la candidatura andorrana, Marc Mitjana, ha explicat que com a candidats «ja hem superat totes les fites reglamentàries del projecte que ens ha anat sol·licitant la FIS». De fet, l’oficina tècnica va entregar la darrera versió del dossier el passat 1 de març, document que recull tota la conceptualització del projecte. Des d’aleshores, el Comitè Tècnic de la FIS ha estat elaborant un informe exhaustiu en el qual s’avalua cada aspecte del dossier. Un cop feta aquesta feina, la FIS va enviar a finals d’abril el document de la candidatura d’Andorra 2029 a cada membre amb vot del consell per la seva lectura i anàlisi.

A partir d’ara, ha afegit Mitjana, «s’inicia un període de contactes amb els consellers FIS per tal d’explicar i resoldre els dubtes que puguin tenir, i per nosaltres emfatitzar en tot allò que ens fa únics respecte als altres candidats».