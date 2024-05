L’APBI valora portar a Batllia el Projecte de Llei d’Habitatge de Govern

La llista de crítiques a les mesures que Govern planteja com a solució a la greu problemàtica que es viu al país continua sumant opinions. En aquesta ocasió, el president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Toni Bea, ha afirmat, en declaracions als mitjans abans de la inauguració de les Jornades d'Habitatge d'Andorra, que el missatge que "volem donar amb aquestes jornades i portant gent de primer nivell i amb experiència és que s'entengui què és el que passa quan fas determinades coses", afegint que l'objectiu és "simplement donar a conèixer com funciona això. Fer pedagogia de com funciona el sector de l'habitatge".

Per aquesta mateixa raó, des de l'APBI es mantenen crítics perquè "realment considerem que les mesures es van prendre d'una manera molt improvisada i sense la reflexió que requereix", ha exposat Bea. A més, des de l'associació no comparteixen el fet de tractar l'habitatge com una causa aïllada, perquè aquest "és un element absolutament fonamental que està molt relacionat amb molts sectors dins del país com l'economia", remarcant que "el que s'està intentant és demonitzar la figura del propietari, ja que al final aquest és un empresari més que es dedica a gestionar l'habitatge".

En una línia crítica, el president ha explicat que s'està "valorant" la possibilitat de portar a Batllia la possible anticonstitucionalitat de les mesures proposades, ja que Justícia "és l'encarregada de valorar-ho, lògicament". Respecte a les afirmacions que va exposar l'exdirector de l'Institut Nacional d'Habitatge, Josep Maria Pla, sobre la suma de casuístiques perquè el 2027 es donés "la tempesta perfecta", Bea ha incidit en el fet que això "dependrà de com evolucioni l'economia al país i quants habitatges hi hagi, tot i que és cert que les pròrrogues ajornen el problema, no el solucionen".

Per la seva part, el president del Col·legi Oficial d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA), Gerard Caselles, ha declarat que "el Govern haurà de començar a pensar molt, perquè sinó l'any 2027 tindrem un problema social important", apuntalant que "la liberalització de la pròrroga dels contractes s'haurà de fer a poc a poc", ja que si es fa una alliberació de cop incrementaria el perill que hi hagi una pujada exponencial dels preus del lloguer. A més, Caselles ha deixat clar que "serà el mateix mercat el que anirà fent" la regulació de la liberalització a poc a poc i dels possibles abusos en pujades de preu que es puguin produir.

Finalment, qui s'ha mostrat també molt crític amb la proposta de limitar els preus de lloguer ha estat el president del Consell General del COAPI d'Espanya, Gerard Duelo, ja que ha declarat que "l'actual Projecte de Llei d'Habitatge que planteja Govern és un 'bodrio', perquè el projecte es basa en ingredients bastant millorables". Per aquest motiu, Duelo ha basat la seva intervenció a l'acte en la problemàtica de l'habitatge que es viu a Catalunya i a Espanya, la crítica que fa a l'actual llei d'habitatge que té el Principat i també la proposta de Llei: "Faré aquesta crítica en forma de recepta culinària perquè cal tenir ingredients de qualitat i no el 'bodrio' de Llei que s'està proposant".

D'altra banda, la programació de les jornades sobre l'Habitatge d'Andorra, les quals estan tenint lloc a l'UNSQUARE Studio d’Andorra la Vella fins demà divendres, estan organitzades per l’AGIA, l’APBI i la FIABCI-Andorra. L'horari de les ponències d'aquest divendres és de les 10.00 fins a les 13.30 hores.