Govern amplia el nombre de places disponibles al CREI

El Govern ha aprovat aquesta tarda l’ampliació de la contractació per tenir més places disponibles al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI). D’aquesta manera, s’obren sis noves places addicionals al servei d’acolliment residencial i cinc al servei diürn. En total, el CREI comptarà amb 14 places del servei d’acolliment residencial i 10 al servei diürn. L’ampliació respon a la voluntat de poder donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir.

El CREI disposa d’un servei d’acolliment residencial que té com a funció oferir un acolliment i un tractament social, psicològic i terapèutic als adolescents en situació de desemparament que presentin alteracions de conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o de terceres persones. També tenen un servei d’atenció diürna que té com a objectiu l’afavoriment de la prevenció, impulsant el desenvolupament personal dels adolescents i joves que ho necessitin.

Aprovada la creació i regulació de l’Autoritat d’Homologació

A proposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous la creació, regulació i establiment de tarifes de l’Autoritat d’Homologació Andorrana. Aquest és el pas necessari que segueix a la ratificació, feta l’any passat per part del Consell General, de l’Acord relatiu a l’adopció de reglaments tècnics harmonitzats de les Nacions Unides aplicables a vehicles de rodes i als equipaments i les peces que s’hi puguin muntar i/o utilitzar, i sobre les condicions de reconeixement recíproc de les homologacions concedides conforme a aquests reglaments.

L’Autoritat d’Homologació serà l’encarregada de reconèixer les peces i accessoris per a vehicles automòbils que es desenvolupin tant al país com a l’estranger. Així, aquestes peces estaran homologades i es podran comercialitzar a la resta de països adherits a aquest Acord de les Nacions Unides.

Adjudicades les subvencions culturals per un valor de 200.000 euros

També s'ha aprovat l’adjudicació de les subvencions culturals per a projectes que es desenvolupen l’any 2024. L’objectiu del paquet d’ajuts és permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes durant aquest any per continuar dinamitzant el sector. El pressupost total atorgat ha estat de 200.000 euros.

En total, s’han rebut un total de 96 demandes, de les quals 76 han estat valorades, inclòs l’ajut a la creació literària, i 20 han estat desestimades per la comissió tècnica per diversos motius, entre els quals està la manca de documentació requerida o per no poder assegurar la viabilitat econòmica del projecte.

Totes les persones jubilades residents al país tindran dret a la targeta magna

A proposta de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin, el Govern ha donat llum verda a la modificació del Reglament de la targeta magna, el qual regula la concessió i l’ús de la targeta per a les persones grans, la qual permet accedir a beneficis econòmics, socials i culturals dins del territori andorrà.

El nou reglament elimina la limitació de la targeta magna a les persones nacionals i les titulars d’una targeta d’autorització de residència i treball, i fa extensiu el seu ús a totes les persones grans amb residència legal, efectiva i permanent al Principat. També s’amplia la vigència de la targeta de cinc a 10 anys.