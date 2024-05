L’Empodera’t ofereix una sessió de ioga a l’aire lliure al parc del Prat del Roure

Les activitats del programa Empodera’t segueixen amb el calendari previst. El dissabte 11 de maig a les 10.00 hores és el torn del ioga a l’aire lliure. Una activitat gratuïta que es realitzarà al Parc del Prat del Roure sota la tutela de Suray Fernández de Kula Ioga que explicarà també els beneficis de la pràctica d’aquesta disciplina que connecta el cos, la respiració i la ment. Les participants hauran de portar roba còmoda i el Comú facilitarà una estoreta per a cada una. En cas de mal temps, l’activitat es farà a l’entrada de la sala del Prat del Roure.

Per El Periòdic

