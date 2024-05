El MoraBanc no abaixa els braços i vol tancar el curs de la millor manera possible

El MoraBanc Andorra ja té la feina feta des de la passada jornada, almenys la principal, la permanència, però no volen abaixar els braços i volen tancar el curs de la millor manera possible. Ara mateix són 12ns, "una posició molt bona que volem mantenir", ha apuntat aquest matí Natxo Lezkano, "i per això hem de vèncer segur dos partits" dels tres que queden. L'objectiu que es marca ara el tècnic i els seus és el d'acabar mantenint les bones sensacions i, després, finalitzar el més a dalt possible de la classificació, "i per això necessitem vèncer".

El primer matx arriba demà a les 20.45 a la pista d'Obradoiro, penúltim classificat per al qual el duel és una autèntica final si no volen complicar-se salvar la categoria. "Ens trobarem un equip que ho donarà tot i que tindrà un nivell d'energia molt alt", ha apuntat el de Portugalete, assenyalant que els de Moncho Fernández tenen un nivell tàctic, sobretot defensiu, extremadament alt. Els de Santiago de Compostel·la tindran el pavelló ple, situació que també preocupa als tricolor pel suport que això suposa pels jugadors locals, però a la vegada els otorga un incentiu més per anar a guanyar. Precisament, parlant de jugadors contraris, Lezkano ha destacat a Thomas Scrubb i Artem Pustovyi, "de màxima confiança del seu entrenador", juntament amb noves incorporacions que estan tenint papers destacats, com el jove Marec Blaazevic.

Pel que respecta a la plantilla pirenaica, el tècnic basc ha esmentat que de nou estan tenint una mala setmana a causa d'un virus estomacal que ha afectat uns pocs jugadors. Ara per ara, ha indicat, no es troben en les millors condicions, però confia que demà pel partit estiguin bé.

Com ja es va anunciar el diumenge després del partit contra el Barça, el director general del MoraBanc, Francesc Solana, va comunicar que Lezkano continuaria a la banqueta andorrana un curs més. En aquest sentit, l'entrenador ha dit que està molt agraït per la confiança "que m'han mostrat". "Mai he notat que no hi hagués una falta de suport. Hem anat a una, com s'ha d'anar, que és la base de qualsevol èxit", ha afegit.