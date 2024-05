'Sito' Español, pilot oficial d'Opel Espanya a l'ADAC Opel Electric Rally Cup

Álex 'Sito' Español fa un pas endavant en la seva carrera esportiva, i gràcies al potencial i l'evolució que està demostrant als certàmens promocionals de Stellantis Motorsport, assumeix a partir d'ara l'estatus de pilot oficial Opel Espanya a l'ADAC Opel Electric Rally Cup, la primera monomarca d'aquesta especialitat que es disputa a escala mundial amb un vehicle cent per cent elèctric.

L'andorrà pilotarà el model d'última generació d'Opel Motorsport, que desenvolupa una potència de 100 kW (136 CV), i anirà acompanyat de Lorena Romero com a copilot per descobrir des de zero una tecnologia completament nova amb un protagonisme cada vegada més gran a la indústria de l'automoció i al món de la competició.

Español i Romero comencen aquest cap de setmana el seu primer camí internacional al Ral·li Sulingen (Alemanya). La prova inaugural d'un calendari que inclou quatre països i un total de vuit cites, entre les quals hi ha el Ral·li d'Europa Central del WRC (World Ral·li Championship). "Estem molt contents per la confiança i per córrer un campionat internacional que ens permetrà conèixer proves a diferents països i començar a treballar amb la tecnologia elèctrica de l'Opel Corsa Rally Electric, que és completament nova per a nosaltres", ha dit el pilot.