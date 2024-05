Els Mossos només cobren el 2% de les infraccions dels conductors andorrans a Catalunya

Segons les dades publicades aquest divendres per la Vanguardia, els Mossos d'Esquadra només cobren un 2% de les multes comeses pels conductors andorrans en territori català. I és que tot i que el Servei Català de Trànsit ha obert un total de 46.500 expedients a conductors del Principat, els Mossos només han pogut recaptar aquest ínfim percentatge des de principis del 2023.



Aquest fet, tal com detalla el mitjà català, és el resultat de la no participació d'Andorra en el sistema Eucaris, una iniciativa europea que facilita l'intercanvi de dades sobre matriculació de vehicles, permisos de conduir i altres informacions personals. Per aquest motiu, quan un dels 250 radars que es troben instal·lats per totes les carreteres de Catalunya detecta un vehicle amb matrícula andorrana, la infracció queda sense sanció. Una falta de cooperació que, cal recordar, és recíproca.



Així i tot, la xifra de multes comeses pels conductors andorrans durant el 2023 no es limita als 46.500 expedients, ja que s'hi haurien de sumar totes aquelles penalitzacions relacionades amb infraccions en zones urbanes, com ara estacionaments il·legals, i les que s'han registrat en altres regions d'Espanya, França i qualsevol altre país on circulin vehicles andorrans.