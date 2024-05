La sub17 i sub19 ja coneixen els rivals del Preeuropeu

Les seleccions de futbol masculí sub17 i sub19 ja coneixen els rivals als quals s’enfontaran al Preeuropeu. El sorteig, que ha tingut lloc avui, ha enquadrat al combinat sub17 dins del grup set, en el qual es veuran les cares contra Alemanya, República Txeca i Bielorússia. Per la seva part, la sub19 jugarà al grup dos contra Xipre, Hongria i també Alemanya. Cal destacar que el calendari de les dues competicions s’anunciarà al llarg de la setmana vinent.

Per Pol Forcada Quevedo

