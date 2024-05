Detingut per diversos furts amb força en un restaurant

La Policia va detenir prop de la mitjanit de dijous a Andorra la Vella un jove de 18 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni per diversos furts en força comesos els darrers dies.

El noi, en connivència amb un altre jove menor d’edat, hauria entrat fins a quatre vegades en un restaurant d’Andorra la Vella enduent-se la caixa registradora, menjar i elements decoratius del local. També seria el presumpte autor d’un furt amb força a l’escola bressol de Santa Coloma, d’on s’hauria endut material electrònic després de forçar la porta d’entrada.

El detingut tenia una ordre de recerca policial des del moment en què el restaurant va efectuar les denúncies. La Policia ha pogut recuperar part del que s’hauria sostret en els dos casos i investiga, a més, la seva presumpta implicació en altres delictes.

Altres detencions / La Policia va arrestar dimarts al vespre a Sant Julià de Lòria un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i contra la funció pública després que agredís la seva mare al domicili i es resistís a la detenció.

Un parell d’hores més tard, a la mateixa parròquia, un altre home de 60 anys va ser arrestat també com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva dona. Fa només una setmana va ser detingut pel mateix motiu.

Per altra banda, els darrers dies la Policia ha arrestat al Pas de la Casa un home, de 27 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre administrativa d’expulsió i un altre home, de 31 anys, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,34.