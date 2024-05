El vehicle a dues rodes està cada vegada més present al Principat

Andorra tradicionalment ha estat molt lligat al món del motociclisme, al motocross, a l’enduro i sobretot al trial, però a poc a poc s’ha anat obrint i expandint més a altres disciplines de les dues rodes com el motociclisme de velocitat. No és per a menys que cada vegada vagin sortint més grups i aficionats entorn aquest esport, i també més esdeveniments. Ha estat el cas del passat cap de setmana amb la primera edició de la fira ‘A dues rodes’.

La cita es va desenvolupar a l’aparcament comunal Centre Ciutat Busos, la que era antigament la plaça de Braus, i impulsada pel Comú d’Andorra la Vella va aprofitar l’arribada del bon temps per portar esdeveniments per a tots els públics. Per als més petits es van dur a terme diferents circuits de motos elèctriques de manera gratuïta, mentre que per als adults es va fer un curs de conducció segura.

Així, els aficionats als vehicles a dues rodes s’han anat incrementant, i més enllà d’un mer mitjà de transport, ha acabat sent la gran passió desconeguda per a molts. Cal destacar que l’esdeveniment del cap de setmana, com en realitat ho solen ser tots els que es fan, ha servit per potenciar el comerç del ciclomotor en plena temporada primaveral. De fet, sis concessionaris hi han participat, però a banda de tot això, que també és positiu, es denota una evidència que ja s’ha apuntat anteriorment, i és que el públic d’aquest sector, ja sigui com a comprador, com a aficionat o com a les dues coses juntes, va en augment.

L’organització de la jornada va comptar amb la col·laboració de l’Automòbil Club Andorra i la Penya Motorista l’Esquirol, reconegut grup que va promocionar la seva Rider 468 Andorra, una ruta que permet recórrer les carreteres més emblemàtiques del país i del Pirineu català. L’esdeveniment va servir també com a aparador per promocionar el Motand, definida com la festa de les motos a Andorra que aquest 2024 arriba a la seva segona edició, i que també compta amb una fira amb diverses exhibicions i exposicions.

Que Andorra sigui un escenari ‘motero’ no s’acaba només amb això, ja que cal recordar que anteriorment l’equip Avintia Racing presentava al Principat la moto amb la qual participava en el Campionat del Món de MotoGP, conjunt del qual el resident Rubén Xaus ha estat director esportiu. Precisament el pilot català també va fer acte de presència a l’‘A dues rodes’, mostrant la Harley-Davidson amb la qual participa en la temporada de MotoAmerica King of the Baggers d’enguany.

Amb tot aquest context que té i recull el país, queda més que clar que la motocicleta no és només un mitjà de transport, sinó una afició en creixement que any rere any es multiplica.