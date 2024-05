Marsol defensa que el pla de xoc contribuirà a estabilitzar la situació en tres anys

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat durant el discurs de cloenda de la primera Jornada sobre l’habitatge d’Andorra organitzada pel sector immobiliari del país que les mesures pel creixement sostenible i per garantir el dret a l’habitatge, presentades pel Govern, contribuiran a estabilitzar la situació actual amb un horitzó de tres anys. La ministra ha començat el seu discurs assegurant que «no he vingut aquí a amenaçar a ningú», en relació amb la possibilitat que l’APBI pugui portar a la Batllia el Projecte de Llei d’Habitatge, tal com va mencionar durant el primer dia de la jornada el president de l’associació.

Marsol ha continuat detallant que l’any 2023 van començar a treballar amb la Llei de l’habitatge i van tenir l’ocasió de parlar-ne tant amb l’ÀGIA com amb l’APBI, i que es va preveure que aquesta no s’aixequés tot de cop, sinó que s’anés fent progressivament la intervenció als lloguers. En aquest sentit, ha explicat que la voluntat és treballar tots plegats durant aquests tres anys i que esperen que de cara al 2027 es puguin aixecar totes les intervencions i ja hi hagi més oferta d’habitatge a preu assequible al mercat.

La ministra ha defensat totes les mesures del pla de xoc per l’habitatge començant pels pisos buits. La titular de la cartera d’habitatge ha apuntat que «és una mesura conflictiva que ha portat moltes reaccions» i ha explicat que la voluntat de l’Executiu és que com que es disposa d’una sèrie de pisos buits, conèixer quants n’hi ha, en quants no hi ha viscut ningú en els últims 5 o 10 anys i quants no tenen comptador o si el tenen, han consumit zero.

Marsol ha assegurat que en cap moment estan parlant de segones residències o de pisos als quals només es va un cap de setmana cada dos anys, sinó els pisos que per un motiu o per un altre es troben completament buits i és poder regularitzar: «Si realment existeixen aquests pisos, perquè no podem incentivar als propietaris perquè els posin al mercat de lloguer, que és una necessitat que tenim avui en dia al país». En tot cas, la ministra ha defensat que «no estem parlant d’expropiació ni volem posar en qüestió el dret a la propietat en aquestes qüestions».

Una altra de les mesures a les quals la ministra ha volgut fer menció ha estat la referent als apartaments turístics, un subjecte que tot i que no va ser molt tractat durant la Jornada, Marsol ha volgut apuntar que en aquests moments aquesta mena d’apartaments tenen una llicència il·limitada i que la voluntat del Govern és «que alguns d’aquests pisos vagin al mercat ordinari».

Marsol ha reiterat que la solució a la problemàtica de l’habitatge passa per fer entrar més pisos al mercat de lloguer, i per aquest motiu ha ofert la col·laboració a tots els sectors implicats perquè puguin fer aportacions a les mesures que configuraran el futur Projecte de Llei. En aquest sentit, la ministra ha apuntat que per poder aixecar les intervencions per part del Govern, és important que «tots en puguem parlar» i ha explicat que «per a la redacció d’aquesta llei escoltarem tots els actors econòmics i de la societat i valorarem les propostes que ens facin totes les parts».

La ministra ha recordat que «el Govern té la responsabilitat de buscar l’equilibri i vetllar per l’interès general, i amb aquestes mesures el que pretenem és buscar una solució, entre tots, per posar més pisos de lloguer a preu assequible al mercat».

Finalment, Marsol ha apel·lat a la prudència pel que fa a les manifestacions sobre la constitucionalitat de les mesures plantejades sobre la cessió temporal dels pisos que estan buits i ha recordat que «és un Projecte de Llei que s’està redactant i tenim uns primers informes que ens indiquen que la mesura és constitucional».