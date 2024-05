Andorra la Vella continuarà apostant pels esdeveniments en pro del teixit comercial

El comú d'Andorra la Vella té la voluntat de mantenir esdeveniments com el Mercat de la Vall, que s'ha inaugurat aquest dissabte, o el Motand, però també aposta per tirar endavant cites que sorgeixin del teixit empresarial, com per exemple la Fira 'A dues rodes' que precisament s'ha inaugurat, també, aquest dissabte. Així ho ha explicat el cònsol major de la capital, Sergi González, que ha assegurat, davant les crítiques de l'oposició que s'eliminin esdeveniments, que "no anem a treure esdeveniments, no anem a treure cohesió de la comunitat, que és el que ens critiquen, tot al contrari". I ha posat com a exemple les dues cites d'aquest cap de setmana.



"Avui inaugurem un nou esdeveniment (la fira de la moto) i mantenim el Mercat de la Vall i farem més accions, però accions que surten del neguit dels comerciants, de la ciutadania", ha manifestat González. En aquest sentit, considera que certs esdeveniments s'han de consolidar i també "s'han de crear nous conceptes". Així, ha destacat que en els cinc mesos que porten al comú han "escoltat molt els comerciants, a la ciutadania, per veure quines necessitats tenien". I ha posat com a exemple la Festa de la primavera, el concurs de la qual ha quedat desert i que s'aposta per reconduir de cara al mes de setembre. González ha afegit que es va presentar el full de ruta comunal als comerciants de Riberaygua i Travesseres i se'ls va anunciar un "projecte que s'inaugurarà al juny" en aquesta zona, un projecte que "tindrà molt ressò, per a la ciutadania d'Andorra la Vella però també un pol d'atracció turística" i que ha sorgit de la ciutadania. No n'ha volgut, però, detallar cap aspecte més.



Quant a les crítiques dels consellers de l'oposició, ha manifestat que "les acceptem" però ha puntualitzat que en comissió ja es va comentar que per "'timings'" no es podia tirar endavant el Xocofest i pel que fa a l'Andorra la Vella en flor ha exposat que amb les dades que els van facilitar els tècnics van veure que "no era un esdeveniment que s'havia consolidat pel cost que tenia". En aquest sentit, ha explicat que entre la fira de la primavera, el Xocofest i l'Andorra la Vella en flor s'invertien 350.000 euros.



Novena edició del Mercat de la Vall



Tal com s'ha exposat, González ha fet aquestes manifestacions en el marc del tret de sortida a una nova temporada del Mercat de la Vall, la novena, i la nova cita 'A dues rodes'. El Mercat de la Vall arrenca amb trenta paradistes i tornarà al centre històric cada primer dissabte de mes. Cal recordar que una de les novetats d'aquesta edició és que els visitants que facin una despesa superior a 10 euros podran participar en el sorteig d'un dinar al restaurant col·laborador del mes.



Tornen a amenitzar la cita animacions itinerants de diferents temàtiques que recorreran els carrers del centre històric a les 18.30 hores. De la mateixa manera, la mostra manté l'oferta de tallers, a les 12 i a les 17 hores, organitzats pels paradistes que participen en el mercat. En paral·lel, aquesta edició també torna el Mercat de la Vall menuts, una activitat adreçada a infants perquè els participants juguin a fer de paradistes a la zona dels jardins de Casa de la Vall entre les 12 i les 20 hores.



Nova cita al voltant de les dues rodes



Pel que fa a la Fira 'A dues rodes' és un nou esdeveniment que impulsa el comú d'Andorra la Vella i gira al voltant de la moto amb un programa per a tots els públics. L'activitat vol potenciar el comerç del ciclomotor en plena temporada primaveral, aprofitant l'arribada del bon temps. En aquest sentit, el cònsol major ha subratllat que la iniciativa sorgeix dels comerços que van valorar que aquesta és una bona època per a la venda de motos, ja que per la Fira d'Andorra la Vella ja no es donen tantes transaccions i el Motand, que es mantindrà, té una altra finalitat.



D'aquesta manera, la fira compta amb un total de sis concessionaris de motos (Top Moto, Inter Moto, 4t Motors, Yamaha, Oxigen Motosport i Pyrénées Motors), que exhibeixen els seus vehicles. A més, també s'inclou un circuit de motos elèctriques per als més menuts. El gruix de les propostes es faran aquest dissabte, on es duran a terme circuits de motos elèctriques per als més menuts de manera gratuïta i un curs de conducció segura de vehicles de dues rodes per a adults organitzat conjuntament amb l'Automòbil Club Andorra (ACA). Precisament des de l'ACA el secretari general, Antoni Sasplugas, ha valorat la proposta a la qual se sumen per "millorar la conducció i donar més seguretat als conductors".



La iniciativa, que se celebra a l'antiga plaça de Braus fins diumenge, també servirà com a aparador per promocionar el Motand, l'esdeveniment que s'organitza a principis d'estiu a l'avinguda Santa Coloma per donar impuls al sector de la moto, que té una forta presència a la zona, a través d'un envelat del comú, així com un estand de la Penya Motorista l'Esquirol com a punt de referència per a les inscripcions a la marxa moto-turística Rider 468, que arriba a la 8a edició, segons informa l'ANA.