Èxit a la jornada inaugural de la iniciativa 'Aprèn a rodar'

La plaça dels Arínsols d'Encamp s'ha omplert aquest dissabte de gom a gom amb més de 200 petits ciclistes, a més d'altres no tan petits, en la que ha estat la jornada inaugural de la iniciativa 'Aprèn a rodar', impulsada pel departament de Mobilitat del Govern, juntament amb els comuns. Les segones jornades infantils de mobilitat i seguretat ciclista han començat amb molt bon peu, fent la primera parada a la parròquia com a seu de la vall d'Orient (Encamp i Canillo). Encamp s'ha convertit en un escenari idoni per a l'educació i l'oci dels infants, començant aquesta festa ciclista amb la bicicletada popular a les 11 hores, amb sortida i arribada a la mateixa plaça, fent dos recorreguts, un pels infants i un altre adreçat als més grans, pels carrers de la parròquia.

A més, s'han establert diferents circuits d'aprenentatge, en els quals els nens i nenes fins als 12 anys han après a utilitzar la bicicleta amb autonomia i seguretat. Com a novetat d'enguany, els més petits també hi han pogut participar gràcies a les Push Bikes (bicicletes adaptades per a menors de 6 anys). L'objectiu d'aquests circuits s'ha centrat a conèixer els beneficis de moure's en bicicleta de forma segura, aprendre més d'ella com a vehicle de mobilitat i gaudir dels diferents tallers muntats a l'escenari de la plaça. Finalment, tots els participants s'han endut cap a casa el seu carnet de bici, entre altres obsequis. A l'acte han assistit el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné; la cònsol major, Laura Mas; i el conseller de Finances, Esports i Reactivació econòmica, Nino Marot.

La jornada, que ha estat apta per a tots els nivells ciclistes, s'ha portat a terme de la millor manera possible gràcies a l'organització establerta, en la qual els participants s'han dividit en grups reduïts, assignant cada infant en funció del nivell, edat i necessitat de la bici. Cal destacar que també s'han posat a disposició dels usuaris cascs i bicicletes en cas de necessitar-ne.

Una parròquia compromesa amb la bicicleta

Forné ha explicat que estan "molt satisfets d'haver promogut aquesta jornada a través del departament de Mobilitat del Govern i d'haver fet un projecte de país implicant a tots els comuns". Així doncs, ha valorat la iniciativa de forma molt positiva, pel fet que és una iniciativa per aportar confiança als infants envers la bicicleta i promoure la mobilitat sostenible. "És important, per un costat, fomentar aquesta mobilitat sostenible i, per l'altre, ensenyar als nostres infants els possibles perills que poden tenir a l'hora d'anar amb bicicleta amb els cotxes i altres elements, i que s'acostumin a anar per l'exterior" ha mencionat.

Per la seva part, Marot ha assenyalat que, tot i ser el primer cop que s'acull la jornada a la parròquia, "per a nosaltres és molt important, ja que creiem que anar amb bicicleta és com s'ha d'anar". El ciclisme és "una de les disciplines esportives i socials més bàsiques, i amb esdeveniments com aquests podem visibilitzar la realitat: que és apte per a tothom" ha esmentat. A més, el conseller ha remarcat les diferents accions que realitzen des del comú per facilitar-ne el seu ús, a través de les diferents activitats proposades. "S'han muntat tres tallers: un de com s'utilitza la bicicleta, mecànicament, pel que fa a la posició; la part de la seguretat viària, a través de respectar els senyals i de quina forma s'ha d'anar amb bicicleta; i finalment una opció més lúdica, amb una gimcana, on hi ha diferents proves, perquè els nens i nenes tinguin també aquest punt de diversió" ha al·legat.

LavoltaalPrincipat

'L'Aprèn a rodar' no s'atura, i després de la seva primera jornada a Encamp, continuarà amb les valls Central i del Sud, amb Andorra la Vella com a seu principal. En addició, es tindrà la representació també de les parròquies de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. En aquest cas, les jornades es dividiran en diferents dies, l'1 i el 9 de juny, a la plaça davant del Bicilab.

El dia 1 de juny les activitats se centraran en els circuits d'aprenentatge. D'altra banda, el 9 de juny se celebrarà la bicicletada urbana pels carrers de la capital. Les inscripcions per ambdues activitats s'obriran aquest diumenge.