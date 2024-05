Persefone i l'ONCA ressonen a l'Auditori Nacional

La banda Persefone, conjuntament amb l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), han omplert l'Auditori Nacional en "un concert per recordar", segons ha qualificat el bateria Sergi 'Bobby' Verdaguer. Amb 21 músics a l'escenari, 15 cordes, els sis integrants de Persefone i el director de l'ONCA, Albert Gumí, els instruments propis de la música clàssica i el metal s'han fusionat en aquest recital, on els espectadors han escoltat un repàs dels quatre discs del grup nacional. Tot i que aquest hauria d'haver sigut el darrer concert de la temporada 2024 de l'auditori, encara queda un últim a causa de l'ajornament de Ginestà al 23 de maig.



Una dècada més tard, ha tornat a sonar la música del grup de death metal, en un esdeveniment que ja tenia penjat el cartell 'd'entrades exhaurides' quasi 90 dies abans. "Ens va sobtar molt a tothom, perquè l'estil que fem és bastant de 'ninxol' aquí a Andorra, llavors haver-les esgotat tan ràpid, va ser una alegria gegant" ha revelat Verdaguer. En conseqüència, van intentar tancar una segona data sense èxit, a causa de les dificultats d'organització i la quantitat de persones implicades en el projecte. La proposta, però, va sorgir directament des del ministeri de Cultura, i Persefone no s'ho va pensar en cap moment. "És un luxe poder tocar amb professionals que ho tenen tot claríssim des del minut zero i fan que soni perfecte a la primera" ha incidit. Per la seva banda, el director de l'orquestra, Albert Gumí, ha qualificat el concert "d'espectacular", remarcant l'èxit de venda d'entrades.



"Els estils són molt diferents, però tothom fa música, i la música de Persefone és de gran qualitat" ha explicat. En aquest sentit, Gumí ha declarat que no ha sigut difícil poder adaptar el metal a l'ONCA. En col·laboració amb el teclista Miguel Espinosa, qui ja tenia treball avançat i tan sols s'ha hagut d'adaptar-ho a cordes. "La banda m'ha donat la llibertat de posar coses meves, de donar-li un toc especial i d'aquesta manera arribem a un concert únic" ha mencionat.



"No és Persefone, ni és l'ONCA, són tots dos i aquí està la gràcia" ha qualificat el director. Això fa que sigui tota una experiència única, que només es pugui viure en directe una vegada, però repetir-ho constantment a casa. "El concert es grava perquè tothom pugui tornar-lo a veure o gaudir-lo, en cas que no hagi pogut assistir-hi" ha confirmat. D'altra banda, pels integrants de Persefone ha estat l'oportunitat perfecta perquè amics i familiars puguin gaudir-los sense haver de viatjar, segons informa l'ANA.