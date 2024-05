Escaldes-Engordany obre les inscripcions d'una nova edició del Campus Ràmio

Tots els participants s’allotjaran en tendes de campanya de 4/5 places, però en cas de mal temps es farà ús de la borda de Ràmio que disposa de tots els equipaments per fer-hi vida. Les inscripcions s’obriran a partir de demà i es podran formalitzar a través del web del Comú www.e-e.ad.

El senderisme, les excursions i els jocs de pistes són les altres activitats que es realitzaran durant la setmana del Campus Ràmio. Les nits també tindran el seu atractiu. I és que tots els participants coneixeran les diferents constel·lacions i aprendran a fer un foc primitiu al voltant del qual cantaran cançons i explicaran històries de muntanya. Totes aquestes activitats es faran sota l’acompanyament de personal experimentat en campaments, entre ells, guies de muntanya i monitors de lleure que seran els encarregats de fomentar valors, com ara, el treball en equip i la companyonia.

Així, els nens i nenes de 8 a 11 anys podran gaudir del Campus Ràmio les setmanes del 15 al 19 de juliol, del 29 de juliol al 2 d’agost o del 2 al 6 de setembre. I els joves de 12 a 14 anys podran fer-ho durant les setmanes de l’1 al 5 de juliol o del 5 al 9 d’agost. Durant la setmana de campaments, els participants descobriran la fora i la fauna de la zona i coneixeran els diferents oficis que es van desenvolupar a la vall, com ara, la siderúrgia, i també es farà una visita a la Farga.

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza una nova edició del Campus Ràmio, que tindrà lloc de juliol a setembre, en torns d’una setmana, en aquesta zona de la Vall del Madriu. Els campaments van dirigits a infants i joves de 8 a 16 anys amb l’objectiu que visquin una experiència enriquidora que els servirà per conèixer el medi natural que envolta Ràmio i el patrimoni de la Vall del Madriu.

Per El Periòdic

