Caiguda dels de Lezkano a Lugo

El MoraBanc Andorra es veu superat per un Monbus Obradoiro necessitat de victòria per salvar la categoria. No ha estat suficient un gran inici i meritori final de partit per tombar a un rival que ha sabut anar erosionant-los amb un marcador final de 101-89, amb derrota pels tricolor. Així, el temps tapat, plujós i amb vent ha acompanyat al MoraBanc Andorra en el seu desplaçament a Santiago de Compostel·la. Per davant, una autèntica batalla que, sens dubte, prometia igualtat i emocions. El Monbus Obradoiro s'ho jugava gairebé tot davant un conjunt tricolor que ja té assegurada la plaça a la Lliga Endesa la temporada vinent.



L'enfrontament començava molt a favor pels de Natxo Lezkano. Amb un Jerrick Harding totalment encès (vuit dels primers 13 punts de l'equip), es donava el primer cop sobre la taula en el tram inicial. Degut probablement als excel·lents percentatges, els visitants baixaven un pèl la intensitat en ambdós cèrcols, i això ho aprofitarien els gallecs per capgirar. Ara, els tirs no entraven, i els locals anaven com un coet a fer més sang a la ferida andorrana. 26-22 per tancar el primer assalt. La sensació de remar i anar a remolc era més que palpant davant un rival que anava un pas per davant en gairebé tots els aspectes del joc; aquí es notava moltíssim el que per ells estava en joc.



L'objectiu era que l'Obradoiro no s'escapés perillosament al marcador, i s'aconseguia a força de baixar al fang. Malauradament, el MoraBanc perdia clarament la lluita en el rebot (set ofensius per ells), deixant-los-hi segones i, inclús, terceres opcions que acabarien materialitzant una vegada darrere l'altra. Totes aquestes pedres a la motxilla, més un polèmic triple de Timma al final de quart, provocarien el 52-41 al descans. Feina per fer, bastant; començant per igualar la intensitat i lluita dels gallecs per tenir opcions de lluitar per la victòria al Fontes do Sar. La represa no afavoria gens als andorrans, i el Monbus Obradoiro obtenia fins a 21 punts d'avantatge, anotant gairebé tots els tirs que intentava, en l'equador del tercer període.



Quan la cosa pintava negra, els andorrans ha tret el seu orgull característic per acabar igualant el resultat parcial del quart. La feina ben feta provocava errors al rival, però el seu encert colpejava les esperances com un martell. S'encarava el darrer període amb el resultat, poc optimista, de 81-68. Com passava al primer quart, l'inici ara era tricolor. Jean Montero es posava l'equip a l'esquena per trencar la barrera psicològica dels deu punts, i tothom present al Fontes do Sar es preguntava com se'ls hi havia complicat una victòria per ells que ja estava quasi cantat. Stan Okoye també apareixia donant l'energia suficient amb cinc punts consecutius, quan falten 4 minuts i escaig el resultat era de 92-84. Llastimosament, el Monbus Obradoiro ha aparegut quan més ho requeria el partit i estant en joc la seva salvació. Els gallecs han sentenciat castigant després de no trobar encert en dues possessions. Resultat final de 101-89 i derrota a Santiago, finalment, amb el cap ben alt.



El següent partit serà el divendres 10 de maig a les 20.00 hores, l'equip viatjarà fins a Lugo per jugar davant el Río Breogán al Pazo dos Deportes.