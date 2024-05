El Vide Dressing, un referent per als joves del país

Una de les notes destacades d'aquesta edició del Vide Dressing ha estat l'alta participació del jovent, tant com a paradistes com a visitants. Durant el Dia de la Mare, molts joves han acudit al mercat buscant regals especials per a les seves mares, des de carteres i samarretes fins a peces de bijuteria, adaptant-se als seus pressupostos.

El mercat de roba i complements de segona mà ha tancat les portes "amb la satisfacció de contribuir a la cultura de la reutilització dels productes", segons la consellera de Turisme, Mònica Solé, qui també ha destacat el bon ambient viscut durant tot el cap de setmana a la Massana. Solé ha explicat que, a banda de les 3.000 peces venudes, els articles sobrants tindran una segona vida a través de Carisma i futures edicions del Vide Dressing.

La consellera ha remarcat que aquest esdeveniment s'ha convertit en una referència dins el món dels mercats sostenibles, motiu pel qual es continuarà apostant per ell. El Vide Dressing tornarà a la tardor, al mes d'octubre, coincidint amb el canvi d'armari.Pel que fa a l'afluència de públic, tot i no haver-hi aglomeracions, els visitants han pogut repassar les parades i fer les seves compres amb tranquil·litat. A més, el component solidari de moltes parades, que destinaran els seus beneficis a projectes benèfics, ha estat un altre dels aspectes destacats d'aquesta edició.

En definitiva, el Vide Dressing s'ha consolidat com un referent per als joves d'Andorra, que han demostrat el seu interès per la reutilització i la sostenibilitat en el consum de moda.