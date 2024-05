La 5a edició del Torneig de Golf Infantil Miguel Capo aplega 25 nens i nenes a La Cortinada

Els participants han gaudit d'una jornada plena d'emoció i diversió al voltant d'aquest esport. Després de la competició d'aquest dissabte, les finals del torneig es duran a terme el proper 1 de juny al mateix escenari de La Cortinada. Aquesta 5a edició ha tornat a demostrar l'interès i l'entusiasme dels més joves per aquest esport, a més de mantenir viva la memòria de l'empresari andorrà Miguel Capo, una figura destacada en l'àmbit del golf a Andorra.

Aquest dissabte, 4 de maig, s'ha celebrat la 5a edició del Torneig de Golf Infantil Memorial "Miguel Capo Mateu" al Pitch & Putt de La Cortinada. L'esdeveniment, que commemora la figura de l'empresari andorrà, Miguel Capo, ha reunit un total de 25 nens i nenes procedents de col·legis d'Ordino i la Massana. L'organització d'aquest campionat és una iniciativa de Brigitte Attar, vídua de l'empresari Capo, qui aposta per la iniciativa i vol continuar amb aquest magnífic esdeveniment esportiu i de memòria.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació