Cachafeiro es queda a les portes de la final tot i una gran remuntada de posicions

El pilot andorrà Tony Cachafeiro es queda a les portes de la final del Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK). Tot i que ha assegurat una gran remuntada, ja que ha recuperat fins a 14 posicions després de la classificació en la qual un 'toque' li ha relegat a l'última plaça. A més d'una primera mànega en la qual s'ha vist involucrat en un accident.

Així, el jove pilot no ha pogut aconseguir temps en un circuit de Franciacorta (Itàlia) que, tot i la pluja i les tempestes, ha acabat amb bones sensacions les jornades del cap de setmana: Em sap greu perquè no he pogut obtenir un bon resultat, perquè tenia ritme per aconseguir-ho. Amb la classificació, amb el 'toque' que ens ha complicat la volta i l'accident a la primera mànega no hem tingut sort".

El pilot andorrà tornarà a competir el pròxim cap de setmana en la Champions of the Future Academy que es disputa a València, un circuit en el qual el passat desembre va vèncer en la LeCont Trophy i al gener en la Hivern Karting.