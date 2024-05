Les dues vaques de raça bruna, subhastades a 6.000 i 6.300 euros

La Fira del Bestiar ha subhastat aquest primer diumenge del mes les dues vaques de raça bruna d'Andorra a 6.000 i 6.300 euros, destinades al plat, tal com va esmentar el cònsol menor, Eduard Betriu, durant la inauguració. Provinents de les explotacions ramaderes amb el segell reserva de la biosfera de l'explotació, Cal Saboyano i Cal Cametes, el propietari de Saboyano i conseller de Manteniment i Serveis Públics, Àlex Gaspà, ha declarat que "no només hem venut una vaca, sinó que hem posat en valor un producte: la carn de qualitat i la raça de la bruna d'Andorra". Una rifa que ha estat lluitada, on finalment, una d'elles ha anat a Can Manel, restaurant propietat del cuiner nacional Carles Flinch, i l'altra ha estat per El Refugi Alpí, licitada de la mà d'Eduard Espot. A més, també s'ha encabit amb un vessant solidari, on un 10% de l'import recaptat anirà destinat a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, perquè puguin "pujar a Ordino a veure la cita" ha afirmat Gaspà.



La subhasta ha estat tot un èxit, amb 17 licitadors que ha mantingut el suspens dels guanyadors fins al final. El preu de sortida ha estat fixat als 3.000 euros, apujant-se de 100 en 100 euros el valor per a cada persona que estava interessada en una de les dues vaques brunes. En diversos moments, s'ha vist com els professionals aixecaven els cartells a la vegada. Així doncs, els preus han acabat per sobre dels 6.000 euros, xifres que no s'esperaven, segons ha confirmat el propietari de Cal Cometes, Òscar Coma. "Volem donar les gràcies a restauradors i carnissers que han vingut per donar-li valor al nostre producte" ha assenyalat, incidint en la difícil situació que viuen en el sector primari. Cal remarcar que el segell reserva de la biosfera d'ambdues explotacions aporten un valor extra, tant a l'animal, com a la qualitat de la carn.



Enguany, l'afluència de gent ha superat a la de les altres edicions, ha valorat Betriu. "Estaríem parlant d'uns 4.000 - 5.000 assistents, tot i que encara hauríem de mirar els comptadors" ha explicat. Així doncs, la trobada de pagesos, restauradors i gent de la parròquia també ha atret turistes que s'han aproximat a conèixer la fira anual del bestiar andorrà. Pel que fa a la participació del sector ramader, també ha estat molt positiva amb l'assistència de 14 de les 15 explotacions existents. "Com a comú, estem molt contents de la fira i de tot l'entorn que tenim a la parròquia" ha al·legat.



El darrer dia de reconeixement al sector primari nacional ha iniciat amb la segona novetat de l'edició: un concurs professional d'allioli de codony. Aquí, han participat uns 15 restauradors de totes les regions del país. El jurat, encapçalat per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor, amb l'ajuda d'alguns veïns de la parròquia, han declaratvençedor a l'allioli de Cal Serni, de Jordi Troguet. Els restaurants L'Ensegur (Llorts) i l'Hotel Coma han quedat en segona i tercera posició, respectivament. Amb tot, la resta de participants han rebut un clauer commemoratiu de la competició. Després de la rifa, el grup folklore Lous Cadetouns ha tornat a posar la música i la dansa, com ja va fer durant la jornada de dissabte. Tot seguit, han realitzat un taller d'iniciació de xanques, segons informa l'ANA.



La Fira del Bestiar 2024 conclourà a les 17 hores, quan comerciants i artesans tanquin el mercat de productes artesanals i agroalimentaris.

Primera visió: reducció del creixement



En referència als estudis de càrrega, Betriu ha afirmat que estan immersos en un procés de valoració després d'haver-los rebut la setmana passada. Amb tot, en el primer repàs s'ha visualitzat la necessitat de reduir el creixement urbanístic. "Ja era la decisió prèvia que teníem des del comú, però ara hem d'acabar d'ajustar el creixement amb què ens diuen els estudis" ha revelat. Un decret que serà resultarà positiu, ja que "marcarà el creixement de parròquia que hem de tenir en compte per als pròxims anys".



D'altra banda, els recursos hídrics d'Ordino són molt favorables. Encasellats a les posicions capçaleres del país, el que manca realment són "les instal·lacions de tubs i xarxa d'aigua", segons ha valorat Betriu. "Hem d'invertir, que és el que estem fent i es marca que les nostres accions són positives" ha incidit. Tanmateix, no significa que Ordino no pugui créixer, sinó que "hem de créixer d'una manera més sostenible" ha conclòs.

Agricultura destina 139.000 euros a 41 explotacions ramaderes

El passat dijous, el ministre de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura, Guillem Casal, va anunciar que el Govern destinarà 138.922,99 euros a 41 explotacions ramaderes bovines que tenen integrats processos que garanteixen el millor tracte animal. Així, l'objectiu de l'Executiu és donar una bonificació extra a aquelles explotacions ramaderes que impulsin mesures per garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici.

Es promociona així a les explotacions que ho fan millor, tot incentivant a la resta perquè s’adaptin als criteris establerts i puguin assolir el nivell més elevat en relació a prendre cura del benestar dels animals que crien i engreixen. La subvenció atorgada a cada explotació depèn del grau de compliment dels criteris que determinen el nivell de benestar animal assolit i que es duu a terme per mitjà d’un procés extern d’avaluació per part de tècnics especialitzats de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Les subvencions atorgades el passat dijous són les terceres que es validen, després que el Govern aprovés el reglament el maig del 2021 amb la voluntat de donar resposta a la tendència creixent dels consumidors per adquirir productes més sostenibles i que respectin el benestar dels animals.