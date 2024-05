Un turisme andorrà es veu implicat en un greu accident a la C14

Fins al lloc dels fets s'han traslladat tres dotacions de bombers, dos helicòpters, i dues ambulàncies, així com cinc dotacions de Mossos d'Esquadra, els quals han tallat la carretera en els dos sentits de la marxa, creant almenys dos quilòmetres de retencions.

El tall de la carretera en els dos sentits ha estat des de les 19.00 hores fins passades les 21.00 hores d'avui diumenge. A hores d'ara els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers treballen per tal d'atendre els ferits o possibles víctimes.

Per El Periòdic

