Tornen a caure a casa

Ahir diumenge, l’FC Andorra va caure en la visita de l’Albacete al Principat en un guió de partit repetit fins a no poder més aquest curs. Els tricolors van dominar i van buscar el gol amb més intenció, però van acabar sucumbint davant un solitari gol dels manxecs en el tram final. Així, l’Estadi Nacional d’Andorra va ser l’escenari del partit entre l’FC Andorra i l’Albacete Balompié, corresponent a la 38a jornada de la Lliga Hypermotion.

Malgrat jugar a casa, l’FC Andorra no va poder evitar la derrota contra un Albacete Balompié que arribava amb l’objectiu clar d’aconseguir els tres punts per allunyar-se de la zona de descens.

El duel va començar força ensopit, si bé els de Ferran Costa van anar a poc a poc fent passos endavant cap a la porteria visitant. Així, just arribat el primer quart d’hora, Molina ho va provar amb un xut lleugerament desviat, mentre que uns minuts després ho va intentar Lobete amb una gran jugada individual que va acabar amb un xut defectuós. I just abans del descans, els tricolors van demanar penal per unes mans d’un defensa manxec, mentre que el posterior xut de Petxa el va bloquejar un defensa. El partit va ser molt igualat, amb ambdós equips lluitant per imposar el seu joc. No obstant això, va ser l’Albacete qui va aconseguir marcar l’únic gol del partit, mantenint la seva esperança de salvació.

Els tricolors van intentar tornar a decantar el camp cap a la porteria contrària a partir dels canvis, però els visitants van saber aprofitar el pas endavant dels tricolors per sentenciar en una de les poques arribades perilloses que van tenir.

Malgrat l’esforç de l’FC Andorra, no van poder remuntar el marcador i van acabar perdent per la mínima davant un rival que va saber aprofitar les seves oportunitats.

Aquesta derrota suposa un cop dur per a les aspiracions de l’FC Andorra a la Lliga Hypermotion, però encara tenen partits per davant per intentar millorar la seva posició a la classificació.

El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte 11 de maig, quan rebin la visita del Rayo Vallecano al seu estadi. Serà una nova oportunitat per sumar punts i intentar recuperar-se d’aquesta derrota.