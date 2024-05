S'obre la convocatòria per fer una estada formativa a les Nacions Unides

Els requisits i condicions per poder concórrer a la convocatòria ja es poden consultar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El Ministeri d’Afers Exteriors selecciona un candidat per fer una estada formativa de quatre mesos, que es pot allargar segons les necessitats de la Missió i per un període acordat entre les dues parts. Es tracta d’un estatge formatiu que permet conèixer el funcionament pràctic de la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides, participant en la seva activitat diària en col·laboració amb el personal diplomàtic. Així la persona seleccionada participa en les reunions i fa els informes corresponents, ajudant en la preparació de visites i actes oficials, i col·laborant en les diferents tasques que poden sorgir.

Amb la voluntat de fomentar oportunitats pels joves andorrans que volen conèixer de primera mà la feina que efectuen les representacions diplomàtiques d’Andorra prop dels organismes internacionals, el Govern ha decidit obrir novament la convocatòria per impulsar l’estada formativa d’un andorrà a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides a Nova York, de setembre a desembre del 2024.

