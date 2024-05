Obertes les inscripcions per a les activitats de vacances escolars de primavera

El Comú d’Andorra la Vella ha obert aquest dilluns les inscripcions per a les activitats de les vacances escolars de primavera, que tindran lloc del dimarts 21 al divendres 24 de maig. En aquesta ocasió s’ofereixen sis campus esportius per a infants i joves d’entre 5 i 16 anys. Concretament, el Departament d’Esports del Comú organitza un campus de pàdel, esquaix i natació per a infants i jove nascuts entre 2008 i el 2016; un de futbol destinat a persones d’entre 7 i 14 anys; i un d’hoquei (entre 5 i 12 anys). A més, juntament amb el Club Piragüisme Valira i la col·laboració de la Federació Andorrana de Canoa-Caiac, també es durà a terme un campus de piragüisme al Parc del Segre de La Seu d’Urgell per a infants i joves nascuts entre el 2011 i el 2014.

Durant la setmana de vacances escolars també es realitzarà un campus de bàsquet, organitzat per la Federació Andorrana de Bàsquet i destinat a un públic entre 5 i 12 anys, i, finalment, un campus de voleibol gestionat pel Club Voleibol Andorra. Finalment, també s’obren les inscripcions pel casal El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma amb un total de 121 places, 45 i 76 respectivament, per a infants nascuts entre el 2017 i el 30 de juny del 2021.

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/inscripcions i les famílies interessades poden obtenir més informació sobre les activitats al Centre Esportiu els Serradells, trucant al 730 090 o enviant un correu electrònic a [email protected]. A més, des del Departament de Social del Comú es posen a disposició d’aquelles famílies que no puguin assumir el cost del campus amb la voluntat que a Andorra la Vella cap nen es quedi sense vacances.