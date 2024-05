Detingut mentre circulava contra direcció i amb una taxa d'alcoholèmia de 2,61

La mateixa matinada de diumenge, la Policia va detenir un home de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual perquè hauria fet tocaments d'índole sexual a una noia que no coneixia a l'interior d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella. El cos de l'ordre també va detenir diumenge a la tarda una turista de 49 anys a la frontera del riu Runer amb 0,6 grams de cocaïna quan accedia al país en un autobús de línia regular.

La Policia va detenir el divendres a la nit al Pas de la Casa un home de 37 anys amb una taxa d'alcoholèmia de 2,61 que circulava contra direcció. Van ser els agents de Circulació qui el van controlar i, quan van veure que possiblement anava sota els efectes de l'alcohol, van avisar la Policia. D'altra banda, la matinada de diumenge, un altre home, de 32 anys, va ser arrestat a Andorra la Vella per conduir begut. Va donar positiu al control d'alcoholèmia amb una taxa d'1,63.

Per El Periòdic

