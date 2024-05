Marsol reivindica la implicació d'Andorra en l'àmbit internacional per regular la IA

La intel·ligència artificial suposa "una nova frontera" en el món de la tecnologia, ja que "les màquines seran capaces de crear, si no fins i tot d'imaginar". Per aquest motiu, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha reivindicat que Andorra no és aliena a aquesta necessitat legislativa i, fins i tot, està posat el seu granet de sorra en l'àmbit internacional. Així ho ha explicat la ministra en el marc de la inauguració de les 8enes Jornades de la innovació i les noves tecnologies INNTEC, les quals se celebren aquest dilluns i dimarts al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i que giren al voltant de la IA generativa.



Marsol ha detallat la intervenció del Principat en l'elaboració del codi ètic de la Unesco en l'apartat referent als petits estats, una feina que es va dur a terme entre els anys 2020 i 2021, així com que Andorra també col·labora amb el comitè de la intel·ligència artificial del Consell d'Europa, el qual està preparant un conveni que veurà la llum aquest mes de setembre. La ministra ha reivindicat que les col·laboracions d'Andorra no només han estat acceptades, sinó també "reconegudes" en l'àmbit dels microestats. A més, aquesta col·laboració internacional també es plasma en la cooperació amb el Barcelona Supercomputing Center en l'àmbit del català, oferint dades per entrenar el sistema tecnològic.



La titular de la cartera d'Economia ha posat en relleu que cal "estar atents als riscos" d'aquesta tecnologia i "tenir-los molt presents", i ha recordat que, per aquest motiu, el país ha impulsat un codi ètic que sortirà publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i que serà d'aplicació tant per a privats com per a les administracions. Així mateix, la ministra ha apel·lat a abordar la IA de manera "conscient", aprofitant el seu "potencial", però tenint molt en compte els aspectes "ètics, socials i filosòfics".



D'altra banda, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González ha fet la seva intervenció 'acompanyat' per un avatar creat per IA i que ha presentat les jornades. González ha subratllat que l'INNTEC són les jornades "més importants" del clúster Actinn i ha manifestat que les administracions hauran d'estar atents de l'evolució d'aquesta tecnologia.



JORNADES INNTEC / Les jornades INNTEC són organitzades per Actinn i ja compten amb gairebé un centenar d'empreses i col·laboradors. El president del clúster, Albert Moles, ha subratllat que la cita serveixi per reflexionar sobre el futur de les empreses del país i de com poden "créixer cap enfora". Precisament, l'esdeveniment ha donat el tret de sortida amb l'exemple d'una d'aquestes empreses que s'estan expandint cap a l'exterior, Zeno Quantum, la qual ha rebut l'ACTINN Awards 2023. L'empresa ha creat 'MeOrienta', un programa d'orientació sobre el futur acadèmic i que ja és present en diversos països.



A continuació del lliurament han arrencat les diferents ponències, la primera de les quals ha anat a càrrec de la professora titular de la UPS i doctora en informàtica, Núria Castell, qui ha explicat que tot i que sembla una qüestió nova, la IA va sorgir l'any 1956 i que el gran canvi el va experimentar a partir dels 90. L'experta ha manifestat que aquesta tecnologia "ha vingut per quedar-se" i també ha alertat sobre el fet que, de cara a que la diversa legislació que s'està creant sigui efectiva, caldria "un acord mundial", informa l'ANA.



Pel que fa a demà, la cita girarà al voltant de la transformació digital dels despatxos professionals, en la qual s'explorarà com la IA està revolucionant la manera en què operen les empreses, des dels desafiaments fins a les oportunitats, i la necessitat d'actualitzar-se i navegar dins el territori digital.