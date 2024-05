Laura Orgué no continuarà com a coordinadora de l'equip de fons de la FAE

Qui durant el darrer any ha estat la coordinadora de l'equip d'esquí de fons de la Federació Andorra d'Esquí (FAE), Laura Orgué, ha anunciat aquest matí que no continuarà al càrrec. Ho ha fet en la roda de premsa de balanç del curs d'aquesta disciplina, que ha tingut lloc a la sala d'actes d'Andbank, al·legant motius personals, i el seu substitut serà Xabier del Val, fins ara entrenador de l'equip femení.

Va ser a finals d'octubre de l'any passat quan Orgué va agafar el relleu a Joan Erola com a nova coordinadora de la secció d'esquí de fons de la FAE, i avui se n'ha acomiadat. "Vaig assumir aquest rol una mica pels canvis de plans que hi va haver [...] Per motius laborals i personals no em sobren gaires hores, i això és una feina prou important com perquè l'agafi algú que hi pugui dedicar temps complet", ha esmentat. Continuarà, però, lligada a la federació, ja que tornarà a ser membre de junta, com ja ho era prèviament abans d'assolir el càrrec de coordinadora. "Hem d'agrair la feina de la Laura", ha assenyalat per la seva part el secretari de la FAE, Lluís Ruiz, afegint que la també corredora i entrenadora té una experiència en el món de l'esport "brutal, i no en volem prescindir". Com s'ha esmentat, el seu substitut serà del Val, que deixarà de ser entrenador del conjunt femení, i més endavant informaran qui agafarà aquest rol.