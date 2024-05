El PS crea una Comissió d’Habitatge per fer d’enllaç entre la societat civil i els socialdemòcrates

El partit socialdemòcrata ha creat una Comissió d'Habitatge amb l'objectiu de fer d'annex entre les societats civils i els polítics socialdemòcrates, amb l'objectiu de posar en comú i treballar en solucions a curt, mitjà i llarg termini per pal·liar els efectes de la problemàtica de l'habitatge i traslladar-les al Govern, el Consell General i altres àmbits d'actuació en la matèria. La Comissió té com a objectiu sumar esforços per afavorir l'accés a l'habitatge digne i la regulació de preus en aquest sector.



Durant la roda de premsa en la qual s'ha presentat la iniciativa, el president del PS, Pere Baró, ha explicat que malgrat que estan d'acord amb algunes de les mesures que proposa el Govern en el pla de xoc, perquè coincideixen amb les propostes que duien des del partit en el programa electoral, no coincideixen amb la manera amb la qual s'han fet les coses, al que descriuen com "un nyap".



La primera secretària del PS, Marta Pujol, ha detallat que una problemàtica com la de l'habitatge "no es pot desenvolupar amb un PowerPoint, barrejant conceptes i presentant una llei que encara no està", reivindicant que s'hauria d'haver treballat dins del grup de treball de l'habitatge, un grup que va deixar de funcionar en el moment que Govern va decidir sortir amb mesures de forma unilateral sense haver-ho comentat prèviament, ni tan sols a la resta de partits que formaven part del grup de treball.

En aquest sentit, Pujol ha destacat que les mesures proposades per Govern no inclouen el registre públic referent, un índex de preu de referència, ni queda definit el preu assequible, uns factors que sense els quals els socialdemòcrates no creuen que es pugui arribar a enlloc. La socialdemòcrata també ha exposat que s'hauria d'aplicar la diferència entre petits propietaris i grans tenidors, ja que consideren que aquesta distinció s'ha de tenir en compte perquè les noves mesures no afectin propietaris que "hagin invertit els estalvis en béns immobles" i protegeixi els que hi fan negoci amb l'especulació.



Per la seva part, Baró ha apuntat que el fet de fer l'anunci de les mesures d'aquesta manera "ens fa pensar més en un anunci de prova per veure com reacciona el sector immobiliari i veure si aconseguien el suport", ha manifestat, tot afegint que "ho han fet sense tenir en consideració el grup de treball. No té sentit que s'hagi anunciat d'una manera tan ràpida i descoordinada". A més, el president socialdemòcrata ha criticat que l'Executiu presentés "un projecte de llei que no existeix", ja que considera que el que això provoca és un efecte crida, i ha assegurat que "fins que no existeixi aquesta llei el problema no se solucionarà".



És per tots aquests motius que els socialdemòcrates han decidit crear la Comissió d'Habitatge per tal de convertir-se en un enllaç entre la societat civil, la Coordinadora per un Habitatge Digne i les associacions, ja que consideren que "s'ha de fer el mateix cas a la societat civil organitzada que al Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra o a l'Associació de Propietaris de Béns Immobles", ha afegit Pujol. Aquesta Comissió estarà oberta a tots els militants i simpatitzants del partit i es preveu que pugui estar conformada en uns 15 dies.



Preguntes al Govern sobre la 'trampa del fill'/ Baró ha entrat avui també a Sindicatura una bateria de qüestions escrites sobre el seguiment de l'article 2.4.b) de la Llei 24/2023, del 28 de novembre, de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges, el qual sovint es fa servir per cometre una irregularitat popularment coneguda com la 'trampa del fill'. En aquest sentit, el conseller general socialdemòcrata ha sol·licitat al Govern conèixer quantes consultes ha rebut el Departament d'Habitatge amb referència a aquesta problemàtica, quantes han estat fetes per arrendataris i quantes per arrendadors, així com quants expedients s'han obert des de l'entrada en vigor de la llei, quants han estat sancionadors i quin ha estat el seguiment d'aquests expedients.