Mor un dels implicats en la col·lisió frontal a Ponts

En el moment de l'accident es van traslladar al lloc dels fets diverses patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats, dos helicòpters medicalitzats i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A hores d'ara, les causes del sinistre encara estan sent investigades pel Servei Català de Trànsit, el qual també ha informat que amb aquesta víctima, ja són 37 les persones mortes en un accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

La persona que finalment ha mort presentava ferides crítiques, juntament amb una segona, mentre que una tercera només va resultar una ferida menys greu. Tots tres van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on es va produir la defunció de l'implicat. Es tractava del passatger davanter d'un dels turismes, veí d'Arbúcies, de 54 anys i que responia a les inicials E.M.M. A més, segons fonts properes a EL PERIÒDIC que es trobaven en aquell moment prop del lloc on s'havia produït el xoc, sembla que els vehicles sinistrats van ser una furgoneta blanca amb matrícula espanyola, en la qual es trobaven els dos ocupants, i el turisme de matrícula andorrana, en el qual només romania el conductor implicat.

Per El Periòdic

