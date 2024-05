Teixeira acaba 9è als 5 km absolut del Campionat d’Espanya d’Aigües Obertes

Kevin Teixeira va tancar una solvent participació en el seu debut en competició oficial com a nedador d’aigües obertes en categoria Open, en la qual va participar juntament amb Alexandra Mejia durant el Campionat d’Espanya. L’andorrà, amb el dorsal 93, va finalitzar les dues voltes del circuit de 2.500 metres en la novena posició de la prova de cinc quilòmetres, amb un temps de 0:56:57,9, a poc més de dos minuts del primer lloc.

Segons van apuntar des de la FAE, el nedador va fer esprintades puntuals amb les quals pretenia reduir la bretxa que el reparaven de les places capdavanteres, però va perdre tota possibilitat de millorar en el seu pas per la quarta boia de la segona volta quan, coincidint amb l’augment del ritme del grup de davant, es va quedar tot sol i sense referents per a no distanciar-se de la línia de cursa. En conseqüència, va passar lluny de la boia, amb la consegüent pèrdua d’eficiència.

«He notat al Kevin canviat, és més madur i centrat que quan convivíem amb ell en el grup d’entrenament de la FAN, grup del qual ha sortit amb una internacionalitat, i una beca que li ha portat a la disciplina de Fred Vergnoux», va destacar l’entrenador Pablo Prieto. En funcions de responsable i delegat tècnic dels nedadors pirenaics, Prieto va afegir que la projecció de Teixeira «suggeria que podia acabar en una cinquena posició, i el resultat ho confirma». «Bàsicament, hem observat pèrdues d’eficiència en moments claus com la sortida i la manca d’experiència que li hauria permès treure un major profit a les seves habilitats de navegació. Tots dos, aspectes que segurament milloraran amb el pas del temps», va completar el tècnic.

Per la seva part, Mejia va fer la seva tercera participació en un Campionat d’Espanya i la seva primera vegada en la prova olímpica de 10 quilòmetres. Va nedar amb el dorsal 132 i va finalitzar 16a de la classificació femenina absoluta i setena en categoria Júnior 2, amb un crono de 2:12:43,4.

Pel que respecta a la prova, aquesta va començar amb l’andorrana situada en una posició privilegiada dins del segon grup dels tres que hi havia, en què es van distribuir les nedadores abans de passar per la primera boia. Cal destacar que el grup capdavanter va estar capitanejat per Sharon van Rouwendaal, Moesha Johnson, María de Valdés i Leah Crisp, entre altres referents de la disciplina.

Mejia va nedar el trajecte amb un ritme consistent que li va permetre mantenir-se en les posicions davanteres del seu grup fins al final i després de les tres ‘aturades’ previstes per avituallament dins les quatre voltes del circuit de 2.500 metres, esdevenint un bon inici de temporada per a la pirenaica.