El 40è Festival Internacional de Jazz es prepara per rebre artistes de renom

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat avui el cartell del 40è Festival Internacional Jazz Andorra, el qual destaca per l’alta qualitat tant de les propostes com dels artistes convidats i que tindrà lloc en diferents indrets de la parròquia del 4 a l’11 de juliol. Durant l’acte de presentació, la cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que aquest és el tercer any del Festival després que en el mandat anterior es decidís recuperar-lo, remarcant que es tracta d’un esdeveniment «de país» i que «aporta il·lusió». A més, aquest any compta amb la col·laboració per primer cop d’Andorra Turisme i, una vegada més, també de l’ambaixada francesa i espanyola, tal com ha destacat Gili.

En una línia semblant s'ha pronunciat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha manifestat que tenint en compte que l’objectiu d’Andorra Turisme és ajudar al sector cultural del país, «no podíem obviar el fet d’apostar per un esdeveniment de primer ordre mundial com és el festival de jazz». La col·laboració es fa amb una aportació econòmica de 50.000 euros.

Per la seva banda, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha exposat que hi haurà concerts de pagament i també gratuïts perquè «la voluntat és acostar la cultura a tothom i que tothom en pugui gaudir». El mandatari ha indicat que la programació contempla quatre concerts de pagament (s’ha mantingut el mateix preu que en l’edició anterior, és a dir, 20 euros per concert i 50 euros per l’abonament dels quatre), i d’altres de gratuïts que tindran lloc en diferents punts de la parròquia. El cònsol menor també ha apuntalat que l’aportació comunal s’ha incrementat fins als 175.000 euros per celebrar el 40è aniversari de l’esdeveniment. «Estem fent una inversió i no una despesa», ha afirmat, afegint que «no esperem un retorn econòmic amb la venda d’entrades, però sí un retorn en formació cultural».

Així doncs, el concert inaugural Festival serà el protagonitzat per Kyle Eastwood (divendres 5 juliol). No obstant això, el certamen donarà el tret de sortida el dia abans (dijous 4 juliol) amb l’actuació de Richard Galliano, amb la col·laboració de l’ambaixada francesa. El cartell amb els concerts que es realitzaran a la sala Prat del Roure es completa amb les actuacions d’Andrea Motis (dissabte 6 de juliol), amb la col·laboració de l’ambaixada espanyola, i Toquinho & Camilla Faustino (diumenge 7 de juliol). El conseller de cultura i promoció econòmica, Valentí Closa, ha manifestat «l’alta qualitat de tots els concerts programats», fent èmfasi a les dues últimes actuacions en què hi haurà la presència andorrana.