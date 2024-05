Cap de setmana amb doble cita per a l’equip Andona Racing

Pel que fa al diumenge, la cita en format circuit amb llombardes va donar molt de joc per a totes les corredores, tant en Elit com en Màster. Així, Andona Racing es va mantenir al capdavant de la cursa, en la qual va poder arribar amb el grup perseguidor, amb Albalat aconseguint la 8a posició en la seva categoria. En afegit, Lluelles i Balboa van donar la sorpresa guanyant dos esprints especials en cursa.

En la prova de dissabte, la primera esmentada, es va assolir un èxit de participació amb 97 inscrites entre totes les categories. El conjunt andorrà «va mostrar un caràcter molt combatent, responent en tot moment a l’elevat ritme exigit pel cap de cursa», van informar. Amb un nivell molt alt, només 53 noies van acabar la cursa. Raquel Balboa i Anna Albalat van finalitzar en 9a i 10a posició respectivament en categoria Elit. Per la seva part, Keren Potash va ser 7a en Màster 40, i Ares Rovira 5a en Júniors. A més, Andona Racing va destacar l’evolució de Silvia Zuñiga, Maria Lluelles i Esther Piquer, demostrant grans capacitats al llarg de la carrera.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació