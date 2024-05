El CTTVN disputarà la fase d’ascens a Primera Divisió Espanyola

El Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) jugarà la fase d’ascens a Primera Divisió Espanyola després de vèncer el passat cap de setmana al CTT Ripollet (5-1) i proclamar-se subcampions del Grup 5 de Segona Divisió. Els jugadors que van formar part de l’equip andorrà durant el matx van ser Josep M. Blancafort, Boris Rodríguez i Francesc Masip. Per la seva part, el CTT Valls del Nord SBT, disputant la lliga provincial a Lleida, va caure per 0-6 contra el CTT Portell A. El conjunt el formava Octavio Castillejo, Carles Gayà i Kevin Matias.

