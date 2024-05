L’Internacional Costa Quebrada de karate clou amb 13 medalles tricolors

Karate Xavi Andorra va participar el passat cap de setmana a la cinquena edició del Campionat Internacional Costa Quebrada de Karate, un campionat que organitza el Club Karate Bezana conjuntament amb la Federació Càntabra de Karate. El balanç va ser més que positiu, ja que el club es va endur dues medalles d’or, tres d’argent i vuit de bronze.

Els ors se’ls van emportar Eric Marcos, que ho va fer en Kumite Cadet, i Paula Gonzalez, en Kumite Júnior. L’argent va ser per a Unai Santos en Kumite Juvenil i per Aina Padilla i Laura González en Kumite Cadet. El bronze, doncs, va ser per a Alex Mellado, Isona Nicolás, Martina Sánchez i Sandra González en Kumite Infantil, per a Inés Chevalier en Kumite Juvenil, i per a Paulo Domingues, Andrea Subirats i Michelle Villalonga en Kata Cadet.

«Hem gaudit d’aquesta competició perquè ens ha permès que els nostres competidors més joves i amb menys experiència visquin de primera mà el que suposa un esdeveniment internacional. El resultat ha estat molt satisfactori», va comentar el director tècnic de Karate Xavi Andorra, Xavier Herver.