La Capsa d’Ordino acull la mostra ‘El llegat del temps’

Castillo, originari de Santander, fa més de 35 anys que resideix a Andorra i entre exposicions col·lectives i mostres individuals, ja ha presentat més de quaranta exposicions al país. El pintor ha explicat que el seu últim èxit, del qual se sent molt orgullós, ha estat aconseguir que un dels seus dibuixos aparegui a la portada de la revista literària de la Universitat de Louisiana, ‘The Southern Review’. Concretament, un dibuix de rotring de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp, informa l’ANA.

La peça central d’aquesta sèrie de quadres, iniciada per Castillo l’any 1998 i elaborada amb la tècnica de l’aquarel·la i del retolador calibrat, és un detall arquitectònic que fa referència a la torre de Sant Miquel d’Engolasters. A part d’aquesta imatge mencionada, que el pintor considera la més icònica de la col·lecció, a la mostra també s’hi poden apreciar altres monuments de l’arquitectura del Principat, entre elles, les esglésies principals de les set parròquies.

L’espai sociocultural La Capsa d’Ordino ha acollit avui la inauguració de la mostra ‘El llegat del temps’. Una exposició de l’artista encampadà Jesús Castillo que es podrà veure fins al 30 de maig i que està conformada per una quinzena de peces que persegueixen l’objectiu de ressaltar la bellesa i la singularitat de l’art romànic a Andorra. «Estic especialitzant-me en el romànic andorrà, una època que em fascina, ja que remet als segles XI i XII. És una època increïble», ha assenyalat Castillo. «Els exemplars que tenim a Andorra són gloriosos. Em fascina la seva capacitat per perdurar al pas del temps... és aquesta resiliència el que m’agradaria transmetre als espectadors amb la meva obra», ha afegit el pintor.

Per El Periòdic

