S’inicia la restauració del conjunt mural de Sant Joan de Caselles

El Crist en estuc i el conjunt mural que l’acompanya a Sant Joan de Caselles són un extraordinari element del romànic andorrà i també pirinenc. Amb aquesta intervenció, es vol donar per finalitzat el projecte de conservació i restauració iniciat l’any passat. .

L’objectiu d’aquesta intervenció és revisar detalladament l’estat de conservació, així com els retocs i restauració feta l’any 1963, i, al mateix temps, harmonitzar el conjunt mural amb la resta del monument, entonant una mica més els tons del retoc. Aquesta intervenció preveu també el tancament d’alguna esquerda visible en l’entorn del conjunt i eliminar dues capes de pintura blanca de calç que cobreixen el dibuix dels carreus que hi ha al lateral del mural, de la mateixa manera que es va fer en l’arc triomfal.

Per El Periòdic

