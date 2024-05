Apareix un os al costat de la carretera a la Cortinada

Aquest matí ha aparegut un os a tocar de la carretera entre Ansalonga i la Cortinada. Ha estat un ciutadà que passava per la zona qui ha observat a l'animal per un prat a l'entrada del poble. Més tard, els Banders també han pogut gravar novament la presència del plantígrad. L'os es troba passejant tranquil·lament i no s'ha registrat cap incident.



El Cos de Banders es troba actualment a la zona per fer el seguiment i control, i està recollint mostres per intentar esbrinar si és el mateix animal que ja s'havia vist amb anterioritat. Des del Cos han recordat que l'os acostuma a passar per hàbitats poc transitats per les persones, i que normalment no fa estada al país. En cas d'albirar-lo, recorden, cal trucar al 148 i seguir les recomanacions establertes en aquests casos.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal ha informat a través de les xarxes socials que segueixen en coordinació amb les autoritats rurals veïnes i avisant els ramaders de la zona de la presència de l'animal. També ha felicitat la feina del Cos de Banders que fan un seguiment diari del pas del plantígrad pel Principat.