Cardelús posa rumb a França per disputar la cinquena cita del mundial

Xavi Cardelús visita aquest cap de setmana Le Mans per disputar el cinquè Gran Premi del curs del Campionat del Món de Moto2 després de les bones sensacions recollides en l'anterior cita a Jerez, on va fer un pas endavant quant a pilotatge i resultats. Cal recordar que gairebé entra dins el top15, posicions que puntuen, i va acabar 17è reduint la diferència respecte als pilots més ràpids de la categoria. Tot i això, es manté 26è del mundial encara sense haver pogut sumar.

Encara que sigui un dels més curts del campionat amb els seus pocs més de quatre quilòmetres, el traçat francès és força exigent en alguns dels seus revolts ràpids i frenades fortes, però Cardelús ja hi ha corregut en diverses ocasions, per la qual cosa ja té una petita base. "A Andalusia vaig fer una passa endavant, tot i això, tinc clar que no n'hi ha prou, que encara queden força coses per treballar i millorar, i amb aquesta actitud afronto el Gran Premi a Le Mans", ha esmentat l'andorrà. Considera que ha de continuar en la mateixa línia per poder-se situar més a prop dels capdavanters i que ha de millorar en el classificatori per poder sortir més al davant a la graella i poder lluitar per millors places. "Crec que estem en el bon camí, però cal mantenir aquesta línia de treball", ha afegit.

Les dues primeres sessions d'entrenaments es disputaran divendres a partir de les 09.50 i les 14.05 hores. Els pilots de Moto2 tornaran a sortir a pista dissabte a les 09.25 i, a partir de les 13.45 hores, es jugaran les posicions de la graella de sortida a la Q1. Finalment, la cursa es disputarà diumenge a partir de les 12.15 hores i està programada a 22 voltes.