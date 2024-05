Marc Font s'imposa en la tercera prova del Campionat d’Andorra d’Enducross

La tercera prova del Campionat d’Andorra d’Enducross, que de nou es va portar a terme a Beixalís, abans de l’aturada estival, va tancar amb Marc Font imposant-se en Pro, de la mateixa manera que ho va fer Iker Valerio en Expert, Ruben Alves en 85cc i Iu Teixidor en 65cc. Amb aquests triomfs, tots quatre es col·loquen com a líders de les seves respectives categories abans d'encarar la quarta cita del certamen, que tindrà lloc el 20 d'octubre. Cal destacar que en aquesta darrera tercera prova, la pluja constant durant la setmana va fer que molts pilots no participessin, reduint la graella a només nou corredors.

Per El Periòdic

