Talls a la carretera RN 320 per obres de millora

Els treballs que els Serveis Estatals a l'Arieja iniciaran enguany a la carretera RN 320 provocaran desviaments del trànsit per la RN 22-09 a partir del pròxim 14 de maig, tal com ha confirmat la prefectura d'Arieja a la seva pàgina web. Dins de les actuacions de millora, es preveu la construcció d'una galeria d'allaus d'uns 300 metres de longitud, la qual té com a objectiu millorar l'accés al Principat per la frontera francesa.

D'altra banda, el departament de carreteres nacionals franceses afirma que les obres tindran lloc entre els mesos de maig a novembre dels anys 2024 i 2025, amb una pausa dels treballs durant els mesos d'hivern. Tanmateix, la carretera RN 320 romandrà tallada al trànsit a l'alçada de l'entrada nord del túnel de Puymorens i l'encreuament sud, entre la RN 320 i la RN 22, al departament de l'Arieja, a la ruta de la serp.

Altrament, per tal de mantenir l'accés a Andorra, es tornarà a obrir la carretera RN 22-09, la qual s'ha rehabilitat recentment i es mantenia tancada des de fa uns anys. A més, es donarà prioritat al trànsit que accedeixi o baixi des del Coll i del Pas de la Casa.