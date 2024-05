El Comú de la capital denuncia els actes vandàlics d'aquest cap de setmana

Finalment, des de la corporació comunal agreixen la comprensió i la col·laboració de la població en relació amb la notificació i avís dels incidents i es convida a qualsevol persona amb informació rellevant a posar-se en contacte amb les autoritats comunals. Els treballs per restablir els espais malmesos ja s’ha iniciat.

En aquest sentit, i en coneixement que els responsables dels fets ja han estat identificats pel cos d'ordre, el Comú confia que la justícia actuï amb la màxima diligència i fermesa per continuar garantint la seguretat i la tranquil·litat al país. De la mateixa manera, amb l'objectiu de vetllar pel benestar de la ciutadania i prevenir futurs incidents, la corporació augmentarà de recursos humans dedicats a la vigilància i instal·larà noves càmeres de seguretat en punts de l'aparcament Centre Ciutat.

Davant dels fets i després d'avaluar els danys, en coordinació amb les autoritats pertinents, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, té previst mantenir converses en les properes hores amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, al tomb de la qüestió per trobar sinergies i prevenir aquesta mena de situacions.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació