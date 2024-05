Unes 300 persones participen a la 13a Diada esportiva de la gent gran d’Andorra i la Seu d’Urgell

L’objectiu d’aquest esdeveniment és promoure l’activitat física entre la gent gran, fomentant la salut i el benestar a través de diverses activitats adaptades a les seves necessitats i capacitats. El dia ha començat a les 09.30 hores amb l’acte inaugural, el qual ha comptat amb l’assistència de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i dels secretaris d’Estat Ester Cervós i Alain Cabanes. Posteriorment, s'han dut a terme diferents activitats com ara un taller de força i articulacions, caminades, aquagym i un circuit de multiactivitats. La jornada ha finalitzat amb un dinar de germanor per a tots els assistents.

El Centre Esportiu dels Serradells d’Andorra la Vella ha acollit avui la 13a Diada esportiva de la gent gran d’Andorra i la Seu d’Urgell, la qual ha comptat amb la participació d’unes 300 persones. La jornada ha estat organitzada pel Govern i ha comptat amb la col·laboració de l’ajuntament urgellenc, dels set comuns, de la Creu Roja Andorrana i dels centres residencials, així com de la Federació i de les associacions de gent gran del país.

