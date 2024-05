Vacunació contra la Covid-19 per als majors de 80 anys

Els vaccins disponibles per aquesta campanya de vacunació seran els de Pfizer i Hypra, els quals ja es van utilitzar per a la de la tardor.

Així mateix, des del 13 de maig, els CAP del país administraran la vacuna contra la Covid-19, amb cita prèvia, a les persones amb immunosupressió i les embarassades, amb la prescripció mèdica corresponent, seguint les recomanacions de l’OMS. Per a les gestants es recomana l’administració d’una dosi d’aquesta vacuna, preferiblement en el segon trimestre de l’embaràs de cada gestació, si fa més de sis mesos que es va rebre la darrera dosi.

Aquesta primavera es farà una campanya de vacunació contra la Covid-19, del 13 de maig al 21 de juny, adreçada a les persones majors de 80 anys, així com aquelles més grans de 60 anys amb diverses condicions de risc. Per a la vacunació d’aquest últim col·lectiu serà necessària la prescripció mèdica.

Per El Periòdic

