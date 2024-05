Els grups XXIII Memorial Francesc Vila ja s’han definit

Així, la selecció tricolor en categoria aleví s’ha enquadrat dins el grup A, en el qual es veurà les cares contra l’Athletic Club, el Tolosa i l’Osasuna. L’altre grup d’aquesta categoria el conformen la Reial Societat, el Vila-real, l’Osca i l’Slavia de Praga. El combinat benjamí es troba al grup C juntament amb l’Slavia de Praga, la Reial Societat i el Vila-real. El grup D el formen l’Athletic Club, el Tolosa, l’Osasuna i l’Osca. Per la seva part, la selecció femenina jugarà contra l’Osca, l’Osasuna i el Vila-real dins el grup F, mentre que en el grup E es troben el Tolosa, l’Athletic Club, la Reial Societat i l’Slavia de Praga.

Ja s’han definit els grups per a la pròxima cita del Memorial Francesc Vila, el qual tindrà lloc al Centre d’Entrenament de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) entre el 25 i el 26 de maig, en la que serà la 23a edició del torneig de futbol base més important del país.

Per Pol Forcada Quevedo

