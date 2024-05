L’Acord inicia el recorregut cap al ‘vistiplau’ del Parlament Europeu

Les negociacions envers l’Acord d’associació s’han donat per finalitzades aquest dimarts. El cap de Govern ha ofert una roda de premsa a la Comissió Europea per tal d’informar oficialment sobre aquest fet, acompanyat del vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, i el ministre d’Afers Exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telecomunicacions de San Marino, Luca Beccari. La trobada s'ha donat en una reunió en la qual Espot ha posat en relleu el moment clau que viu Andorra com a país en posseir el text de l’Acord d’associació, de moment en la seva versió oficial en anglès, la qual va ser publicada íntegrament el divendres 26 d’abril.

Ara, un cop concloses oficialment les negociacions, s’ha aprofitat l’assistència d’Espot a Brussel·les per presentar el text definitiu al comitè, perquè posteriorment es comenci al tràmit de traducció del text a l’idioma oficial del Principat. Tanmateix, el vicepresident de la cambra ha apuntalat que la presentació d’aquests textos — tant el d’Andorra com el de San Marino — «són accions que treballen en pro de la societat i la cultura dels dos països», remarcant tota la feina feta perquè «durant les negociacions hem tingut temps de parlar amb les administracions i els seus mandataris».

Šefčovič, en ser preguntat per un calendari a seguir, ha remarcat que «l’Acord se signarà abans de Cap d'Any i després es passarà al Parlament Europeu», ja que ha remarcat també que s’ha de tenir en compte que és un any electoral en molts països europeus, a més de les eleccions al Parlament que tindran lloc ben aviat, motiu pel qual «les deliberacions d’avui són importants. Ara hem acabat les nostres tasques per tal de donar finalitat a les negociacions».

Espot també ha aprofitat l’ocasió per tornar a posar l’accent en determinats factors de benefici que l’Acord esdevindrà a la població andorrana, ja que «els nostres ciutadans podran participar dins del mercat europeu». «Després de cinc mesos de treball comptem amb un text íntegre en anglès que hem presentat a la societat», ha afirmat el cap de Govern, sense desaprofitar l’oportunitat per asseverar que «els nostres ciutadans han seguit molt de prop l’Acord», fent referència a les dues cites que des del Govern s’han organitzat per tal de ‘resoldre dubtes' envers el text i les negociacions. Actes públics que van obrir la veda al cúmul d’interrogants i neguits amb els quals els andorrans i andorranes continuen sense resposta.

En la línia de les màximes preocupacions expressades que deixa la possible adhesió d’Andorra a la Unió Europea es troba la participació del país dins del mercat financer europeu, un neguit tangible que el cap de l’executiva ha intentat alleugerar afirmant que «Andorra podrà participar pas a pas en el mercat europeu tenint en compte les qualitats i especificats del nostre entorn». Una acció que Espot ha remarcat que es farà de la mà del vicepresident de la comissió: «El vicepresident de la Comissió Europea vindrà al nostre país per participar d’aquesta explicació». Per aquest mateix motiu, el mandatari ha declarat que «hem d’entendre el protocol dels serveis financers com a un marc general. Hem de basar-nos en la confiança».

Finalment, el cap de Govern ha insistit en la necessitat d’incloure el sector financer dins de l’adhesió, tot i que ha defensat que s’ha de fer d’una manera esglaonada per tal que aquests puguin «encaixar» amb els sistemes financers de la Unió Europea.