Encamp destinarà 310.000 euros a la renovació de la sala de congressos

El Comú d’Encamp ha llançat dues convocatòries per a la reforma de la sala de congressos del complex esportiu d’Encamp i la rehabilitació del viaducte que proporciona accés a la urbanització Hort de Godí. Les bases es van publicar el passat 24 d’abril al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), a fi que les empreses constructores puguin presentar les seves propostes. Així doncs, el projecte de la sala de congressos se centrarà principalment en la renovació dels lavabos, incloent-hi dos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, així com la substitució del mobiliari i dels aparells sanitaris. Els treballs també inclouran l’enderroc de la rampa actual per a la construcció d’una de nova que compleixi amb les normes d’accessibilitat.

Així mateix, la reforma contempla la renovació dels sostres de la sala de congressos. En aquest aspecte, es millorarà el sistema de ventilació i calefacció, la instal·lació d’un nou sostre amb panells fonoabsorbents i una renovació completa de la il·luminació de la sala amb llums LED. Segons les fonts consultades, la renovació de la sala costarà un total de 300.000 euros.

D’altra banda, la rehabilitació del viaducte de la urbanització d’Hort de Godí, presenta actualment uns desperfectes que comprometen la seva durabilitat. S’han detectat problemes com el deteriorament en l’assentament del terreny d’ompliment cap al pont superior, problemes de filtracions d’aigua i de les arquetes cegues de residual i pluvial a la zona central del viaducte, a més d’aspectes superficials com la pintura. Amb aquest sentit, la corporació destinarà un total de 10.213,21 euros per a la seva remodelació.

Segons es detalla a la memòria del concurs, l’empresa constructora haurà de preveure les afectacions de circulació, les quals quedaran subjectes a l’aprovació del departament de circulació del Comú d’Encamp. També cal destacar que les obres que generaran un flux de vehicles i maquinària per l’avinguda Joan Martí, informa l’ANA.