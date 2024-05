Detenen a Espanya a una trentena de ciberdelinqüents que també van actuar a Andorra

En les metodologies d’aquesta banda, s’ha apuntat que feien servir el frau del CEO, una modalitat en què els estafadors truquen a un establiment fent-se passar per responsables de l’empresa o proveïdors donant dades reals i apressen els treballadors perquè facin una transferència amb tots els diners de l’establiment als quals tinguin accés. D’altra banda, també s’ha comprovat que es feien passar per companyies reals anunciant vehicles de motor, maquinària agrícola i habitatges de lloguer vacacional, sense tenir cap d’aquests productes.

La Guàrdia Civil ha detingut en diferents localitats espanyoles entorn una trentena de persones, en el marc de l’operació Osgiliath, per estafar més d’un milió d’euros a diverses víctimes de 18 països, entre els quals es troba Andorra. Així, el cos ha assenyalat, mitjançant un comunicat, que dos dels caps del grup han estat arrestats a Barcelona i Getafe.

Per El Periòdic

