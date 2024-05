El Bici Lab Andorra participa als European Museum Year Award 2024

El Bici Lab Andorra ha participat, entre el 2 i el 4 de maig, a la conferència anual de l’European Museum Year Award 2024. Es tracta d’un esdeveniment que avalua i reconeix els millors museus o exposicions temporals que s’han creat en els darrers tres anys o aquells que ja existien, però que s’han renovat de manera integral.

En aquest sentit, una representació del museu de la bicicleta va prendre part de la taula rodona ‘Museus com a espais d’acció’, en la qual van poder explicar a la cinquantena de participants el funcionament i gestió de la instal·lació, posant l’accent en l’aspecte interactiu i social que s’aporta al visitant a través d’un gir de 360 graus al món de la bicicleta en l’àmbit professional i social a Andorra.

El Bici Lab també va tenir l’oportunitat de generar sinergies amb instal·lacions museístiques de gran importància a escala europea com el Sámi Museum Siida de Finlàndia, el Sybir Memorial Museum o el museu nacional de la història d’Ucraïna durant la Segona Guerra Mundial, entre altres. El museu de la bicicleta ha participat a la cerimònia després d’haver estat nominat com una de les cinquanta instal·lacions finalistes als premis al millor museu europeu 2024 (European Museum of the Year Award, EMYA).

Aquest certamen està organitzat per l’European Museum Forum, una institució que depèn del Consell d’Europa i que premia l’excel·lència dels espais museístics europeus des del 1977. Des de la instal·lació es valora molt positivament la participació sent un dels esdeveniments més importants en l’àmbit museístic d’Europa.